Жумагулов объявил о подписании контракта на второй бой в UFC

В промоушене он дебютировал летом.

Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 10:25
Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов в интервью Вестнику MMA рассказал, что уже заключил соглашение на второй поединок в UFC.

"Контракт на второй бой подписал. Пока объявлять ничего нельзя. Готовимся. Скоро, наверное, анонс по нему будет. Он состоится в ближайшее время", - отметил он. 

Напомним, Жумагулов в своем дебютном бою весьма спорным решением судей уступил бразильцу Раулиану Пайве на турнире UFC 251, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби. Видео поединка можно посмотреть здесь.
Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Казахстан Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 10:25
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