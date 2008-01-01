Жумагулов объявил о подписании контракта на второй бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов
в интервью Вестнику MMA
рассказал, что уже заключил соглашение на второй поединок в UFC
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"Контракт на второй бой подписал. Пока объявлять ничего нельзя. Готовимся. Скоро, наверное, анонс по нему будет. Он состоится в ближайшее время", - отметил он.
Напомним, Жумагулов в своем дебютном бою весьма спорным решением судей уступил
бразильцу Раулиану Пайве
на турнире UFC 251, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби. Видео поединка можно посмотреть здесь
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