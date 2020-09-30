Бился с "Королем Кунг-Фу". Против кого казахстанец Рахмонов проведет дебютный бой в UFC

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Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов никак не может дебютировать в главном мировом промоушене. Его первый бой в UFC ожидался весной. Второй шанс выпал на лето. Однако пока все идет к тому, что в октагон под эгидой UFC он выйдет в предстоящем октябре.
Против него должен будет выступить нереально опытный бразилец. Подробности - в материале Vesti.kz.
Дебют Рахмонова в UFC мы могли увидеть еще в марте этого года. Могли, но важного события для казахстанского ММА не произошло. Коррективы внес коронавирус. Из Лондона вечер переместили в США, и казахстанец попросту не успел решить визовый вопрос.
Вторая попытка пришлась на лета. Рахмонов должен был выступить на турнире UFC на Бойцовском острове в Абу-Даби 15 июля. Однако поединок сорвался из-за травмы Шавката.
"Это правда, что я не приму участия в турнире. Получил травму руки и не могу сильно бить. Не знаю, сколько займет процесс выздоровления",- заявил тогда боец.
В данный момент сбоев в организации его поединка нет. И хотелось бы верить, что Шавкат все-таки дебютирует в UFC, проявит, наконец, себя и положит начало яркой карьеры.
Правда заявить о себе необходимо в противостоянии с серьезным оппонентом, имеющим богатый опыт не только в совокупности лет, потраченных на занятия ММА.
Здесь все куда интереснее. Бразилец Элизеу Залески дос Сантос с 2015 года бьется в UFC. За его спиной больше десятка выступлений на турнирах, организованных промоушеном: UFC Fight Night, UFC on FOX, основные вечера.
Адаптация ему не нужна. Более того, Элизеу несколько раз брал бонус за "бой вечера". Так что он давно уже освоился, бьется без лишнего "напряга", вполне уверенно оправдывает свои контракты с организацией Даны Уайта.
В общей сложности Залески провел 11 боев. Трижды он уступал, а вот в остальных выходил победителем. Последний раз бразилец бился в июле этого года. Он был участника турнира UFC 251, где встречался с "Королем Кунг-Фу" Муслимом Салиховым (Россия).
Салихов является пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда. За все заслуги Муслима пригласили в Китай стать участником супертурнира "Король Кунг-Фу". До этого в нем правилами разрешалось биться только китайцами. Салихов выиграл, став первым и единственным на сегодняшний день не китайцем обладателем данного титула.
Сантос и Муслимов провели в октагоне три раунда. По их итогам сильнее оказался россиянин. Он победил раздельным решением судей, продлив свою серию побед.
Бразилец очень активен в октагоне. Приглашать к "рубке" его не приходится - Сантос легко идет в размен, причем с ударной мощью у него все в порядке.
Также он вариативен в атаке, может драться как в стойке, так и решать задачи в партере. Арсенал богат. Вырубал соперника даже ударом с разворота.
Он подвижен - сказывается его длительный период занятий капоэйрой ( с девяти лет). В ММА же пришел в 20 лет, выиграв нокаутом в первом бою.
В 2013 году Залески стал победителем турнира Smash Fight, выиграв за один вечер сразу у двоих соперников.
Достаточно опасный соперник. Рахмонов должен быть предельно сконцентрированным. Спрогнозировать сюжет очень сложно. Тем интереснее будет во время самой встречи.
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