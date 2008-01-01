UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов - Гэтжи

Он состоится 24 октября.

Фото: sport-express.ru©
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Сегодня 10:00
UFC опубликовал постер поединка между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом из США Джастином Гэтжи, сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится 24 октября на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254.

В последний раз Хабиб появлялся в октагоне год назад, когда досрочно победил американца Дастина Порье, а Гэтжи в мае этого года оказался сильнее своего соотечественника Тони Фергюсона. 

В карде дебютные бои в UFC проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.
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Сегодня 10:00
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