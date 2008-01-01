UFC представил официальный постер боя Нурмагомедов - Гэтжи

UFC
опубликовал постер поединка между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым
и временным чемпионом из США Джастином Гэтжи
, сообщают Vesti.kz
.
Поединок состоится 24 октября на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254.
В последний раз Хабиб появлялся в октагоне год назад, когда досрочно победил
американца Дастина Порье, а Гэтжи в мае этого года оказался сильнее
своего соотечественника Тони Фергюсона.
В карде дебютные бои в UFC проведут казахстанские бойцы Шавкат Рахмонов
и Сергей Морозов
.