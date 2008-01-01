Бэкфисты, непобедимость и напряжение. Превью к дебюту Морозова в UFC против брата Хабиба

Казахстанский боец Сергей Морозов проведет дебютный бой в UFC практически через месяц, в октябре. Его ждет сложный поединок против двоюродного брата Хабиба Нурмагомедов - Умара, который пока не потерпел ни одного поражения.



Превью к предстоящему событию - в материале Vesti.kz.



Их встреча намечена на 24 октября. Принимать же поединок, как и многие другие последние шоу от UFC, будет Бойцовский остров в ОАЭ. Примечательно, что сам по себе дебют в мировом промоушене уже является нечто ярким для любого бойца.



Дополнительные краски придает и само главное событие вечера - супербой между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и жестким ударником Джастином Гэтжи. Интересное противостояние, которое привлекло к себе большое внимание любителей смешанных единоборств и не только.



Так что и Морозов с Умаром свою порцию внимания получат. Тем более, оба находятся на слуху. Сергей успешно выступал в М-1, Нурмагомедов - в GFC. "Залетными" их вряд ли назовешь - их бой вряд ли подходит для дебюта.



Напротив, бойцы могли бы выступить друг против друга в третьем бою в рамках UFC. Здесь же придется сразу решать многие задачи, забывая о некотором бэкграунде, который их связывает. Например, совместный тренировочный лагерь. Плюс они общаются, знакомы лично.







Это станет дополнительной преградой, которую придется переступить непосредственно перед выходом в октагон. Кстати, Умар также проведет первый поединок в UFC. Оба достигли рубежа, когда необходимо показать свои возможности, раскрыть потенциал и обозначить границы, к которым стремятся.



Нельзя сказать, что поражение поставит знак тупика в карьере. Да, будет неприятно. Все-таки дебют куда лучше завершить победой, приобрести стимул, дополнительные эмоции. Но и неудача - лишь ступень. Ведь в контракте не один бой указан.



Умар - настоящий универсал. Прекрасно работает в стойке, славится отличными навыками борьбы. Причем Нурмагомедов умеет эффективно комбинировать, что добавляет его атакам непредсказуемости и остроты.



Это позволит ему использовать прессинг. Учитывая, что он превосходит Сергея по габаритам, доминирование в первом раунде вполне может быть. Стоит озвучить, что главным тренером в его тренировочном лагере является Хавьер Мендес. Под его руководством "пахали" Хабиб, Люк Рокхолд, Даниэль Кормье и другие.







Морозов явно будет разбивать атаки соперники своими прямыми, что у него неплохо, кстати, получается. Он умеет действовать вразрез, нейтрализовывать попытки атаки своими выпадами.



Креативность в действиях сказывается на вариативности атак, которые поддерживаются бэкфистами и оверхендами. Так что нас может ждать сюжет не для сна. Зрелищность и напряжение будут гарантированы.



Бойцы уже успели обменяться фразами в адрес друг друга.



"Моя подготовка проходит по плану. Все идет своим чередом. Сейчас пока находимся под нагрузкой: "грузимся", готовимся. В общем, пашем по полной.



Как я оцениваю Умара Нурмагомедова? Как сильного соперника. Буду с полной отдачей готовиться на бой против него, буду пахать и пахать.



Точно не могу сказать, что именно сыграет свою роль в предстоящем поединке - тактика, характер, наш дух или просто большее желание победить.



Главное, что есть все условия. Полноценно тренируемся. В общем, грех жаловаться. Все нормально", - озвучил Морозов.







Умар изначально был довольно резок в высказываниях.



"Я уверен в себе! Я уверен, что я перееду Сергея Морозова во всех смыслах! Я уверен в этом! Я перееду его в борьбе, в греплинге, в стойке я ему не проиграю. И я собираюсь выйти в октагон и показать это! Нравится кому-то или нет, но я собираюсь это сделать!".



Тем не менее, боец очень тепло относится к Морозову, подчеркивая знакомство и сожаление а тему того, что не могут сами себе выбирать соперников.



Бойцы проходят усиленный тренировочный лагерь и на остается только дождаться этого огненного события.



Напомним, бойцы сойдутся в октагоне на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).