"Самый опасный вызов". UFC представил видеоанонс боя Хабиб - Гэтжи

UFC опубликовал видеоанонс поединка между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом из США Джастином Гэтжи, сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится 24 октября на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254. Также на этом шоу в мировом промоушене дебютируют казахстанцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.

В видео рассказывается о достижениях бойцов и отмечается, что на этот раз у Хабиба, пожалуй, самый серьезный противник: "Никто так не разносит соперников, как Хабиб. Но Джастин Гэтжи - самый опасный вызов его правлению".

На счету Нурмагомедова 28 побед всех 28-ми боях в смешанных единоборствах. У Гэтжи же 22 победы и два поражения.