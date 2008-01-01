Готовится к бою с Пакьяо? Посмотрите, как Конор МакГрегор тренируется на боксерском ринге

Похоже, нокаут от Флойда не стал для него уроком.

Конор МакГрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 17:16

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор приступил к тренировкам на боксерском ринге, передают Vesti.kz.

Видео эпатажный ирландец опубликовал в своем Instagram. При этом ранее он заявил, что свой следующий бой проведет против звезды профи-бокса Мэнни Пакьяо, который является бывшим чемпионом в восьми весовых категориях и владеет поясом WBA Super в полусреднем весе.

Напомним, в 2017 году МакГрегор проиграл техническим нокаутом  экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему, с которым дрался по правилам бокса.

Метки:
МакГрегор Конор UFC Пакьяо Мэнни Мейвезер Флойд Мейвезер-МакГрегор Профессиональный бокс
Смешанные UFC
0
Сегодня 17:16
© 2008 - 2020 ТОО «EML»