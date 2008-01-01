Готовится к бою с Пакьяо? Посмотрите, как Конор МакГрегор тренируется на боксерском ринге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор приступил к тренировкам на боксерском ринге, передают Vesti.kz.

Видео эпатажный ирландец опубликовал в своем Instagram. При этом ранее он заявил, что свой следующий бой проведет против звезды профи-бокса Мэнни Пакьяо, который является бывшим чемпионом в восьми весовых категориях и владеет поясом WBA Super в полусреднем весе.

Напомним, в 2017 году МакГрегор проиграл техническим нокаутом экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему, с которым дрался по правилам бокса.