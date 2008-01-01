"Буду пахать и пахать". Морозов - о поединке против брата Хабиба и подготовке к дебюту в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов оценил своего соперника по дебюту в UFC Умара Нурмагомедова. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал его "сильным оппонентом", а также прокомментировал текущий этап подготовки к важному событию в карьере.



"Моя подготовка проходит по плану. Все идет своим чередом. Сейчас пока находимся под нагрузкой: "грузимся", готовимся. В общем, пашем по полной.



Как я оцениваю Умара Нурмагомедова? Как сильного соперника. Буду с полной отдачей готовиться на бой против него, буду пахать и пахать.



Точно не могу сказать, что именно сыграет свою роль в предстоящем поединке - тактика, характер, наш дух или просто большее желание победить.



Главное, что есть все условия. Полноценно тренируемся. В общем, грех жаловаться. Все нормально", - озвучил Морозов.



Напомним, бойцы сойдутся в октагоне на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Для обоих это будет дебютный бой в рамках промоушена.



Главным же событием вечера станет поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. Хабиб является двоюродным братом Умара.