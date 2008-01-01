Первая казахстанка в UFC написала картину собственной кровью

Первая казахстанская девушка-боец в UFC Мария Агапова
представила картину, написанную собственной кровью, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"В связи с огромным количеством работы, переездом и небольшими проблемами со здоровьем творческий процесс этой картины затянулся. Сегодня я, наконец-то, закончила картину для Эндрю. Она определенно особенная. Во-первых, потому что это мой первый кровавый арт. До этого на моих картинах были только капли моей крови, а это рисунок, выполненный моей собственной кровью. Эта картина была со мной в Вегасе, и я рисовала ее там, когда нас закрывали в комнате на карантин перед боем", - подписала она свою работу.
Напомним, Агапова дебютировала в UFC в июне, одержав
досрочную победу в первом раунде над американкой Ханной Сайферс. В августе казахстанка потерпела первое поражение в промоушене, уступив
техническим нокаутом во втором раунде другой американке Шане Добсон.