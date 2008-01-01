Главный бой турнира UFC завершился техническим нокаутом

На турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) состоялся главный поединок, в рамках которого американец Колби Ковингтон
встретился со своим соотечественником Тайроном Вудли
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой, прошедший в полусреднем весе, завершился победой Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде, так как Вудли попросил рефери остановить поединок.
Как итог, 32-летний Ковингтон одержал 16-ю победу в ММА при двух поражениях. 38-летний Вудли потерпел шестое поражение при 19 победах.
Ранее в рамках этого турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал
американца Джеральда Миршерта, установив
параллельно рекорд UFC.