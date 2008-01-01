Главный бой турнира UFC завершился техническим нокаутом

Все решилось в пятом раунде.

Фото: UFC©
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Сегодня 09:44
На турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) состоялся главный поединок, в рамках которого американец Колби Ковингтон встретился со своим соотечественником Тайроном Вудли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в полусреднем весе, завершился победой Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде, так как Вудли попросил рефери остановить поединок.


Как итог, 32-летний Ковингтон одержал 16-ю победу в ММА при двух поражениях. 38-летний Вудли потерпел шестое поражение при 19 победах.

Ранее в рамках этого турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Миршерта, установив параллельно рекорд UFC.
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Смешанные UFC
0
Сегодня 09:44
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