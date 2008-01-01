Чеченский боец установил рекорд UFC

Он досрочно победил в минувшем поединке промоушена.

Хамзат Чимаев. Фото: sportssite.ru©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 09:18
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, нокаутировавший американца Джеральда Мершерта на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США), установил рекорд UFC, одержав три победы за 66 дней, сообщает "Чемпионат".

Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, выигравшему ранее у американца Райана Спэнна.

В главном событии нынешнего турнира бывший чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли из США встретится со своим соотечественником и бывшим временным чемпионом промоушена в полусредней категории Колби Ковингтоном.

Чеченский боец за 17 секунд нокаутировал соперника на турнире UFC
Метки:
Бои по смешанным правилам UFC MMA
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»