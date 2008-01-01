Чеченский боец установил рекорд UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев
, нокаутировавший американца Джеральда Мершерта
на турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США), установил рекорд UFC
, одержав три победы за 66 дней, сообщает "Чемпионат"
.
Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, выигравшему ранее у американца Райана Спэнна.
В главном событии нынешнего турнира бывший чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли из США встретится со своим соотечественником и бывшим временным чемпионом промоушена в полусредней категории Колби Ковингтоном.
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