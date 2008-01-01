Казахстанский боец ответил на заявление брата Хабиба по дебютному бою в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов
отреагировал в Instagram MMA Fighters KZ на слова двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова
- Умара Нурмагомедова
, грозившегося его победить на турнире UFC 254.
Умар заявил
, что переедет Морозова во всех смыслах. На что казахстанец ответил: "Где-то я это слышал, все скажу в клетке".
Бойцы сойдутся в октагоне на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Для обоих это будет дебютный бой в рамках промоушена.
Главным же событием вечера станет поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи
.