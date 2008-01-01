"Я его перееду во всех смыслах!". Брат Хабиба - о дебютном поединке в UFC против казахстанского бойца

Турнир пройдет в Абу-Даби.

Умар Нурмагомедов. Фото: bukmekerov.net©
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Сегодня 12:09
Двоюродный брат российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Умар Нурмагомедов - в интервью "UFC RUSSIA" рассказал, что победит казахстанского бойца Сергея Морозова в дебютном бою в UFC. Его комментарий приводит Instagram MMA Fighters KZ.

"Я уверен в себе! Я уверен, что я перееду Сергея Морозова во всех смыслах! Я уверен в этом! Я перееду его в борьбе, в греплинге, в стойке я ему не проиграю. И я собираюсь выйти в октагон и показать это! Нравится кому-то или нет, но я собираюсь это сделать!" - отметил он.

Их поединок пройдет на турнире UFC 254 в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов, так же как и Морозов, дебютирует в UFC.

Главным на UFC 254 станет бой чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. Турнир состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
Метки:
UFC MMA Морозов Сергей Нурмагомедов Хабиб ОАЭ
Смешанные UFC
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Сегодня 12:09
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