"Я его перееду во всех смыслах!". Брат Хабиба - о дебютном поединке в UFC против казахстанского бойца

Двоюродный брат российского чемпиона UFC
в легком весе Хабиба Нурмагомедова
- Умар Нурмагомедов
- в интервью "UFC RUSSIA" рассказал, что победит казахстанского бойца Сергея Морозова
в дебютном бою в UFC. Его комментарий приводит Instagram
MMA Fighters KZ.
"Я уверен в себе! Я уверен, что я перееду Сергея Морозова во всех смыслах! Я уверен в этом! Я перееду его в борьбе, в греплинге, в стойке я ему не проиграю. И я собираюсь выйти в октагон и показать это! Нравится кому-то или нет, но я собираюсь это сделать!" - отметил он.
Их поединок пройдет на турнире UFC 254 в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов, так же как и Морозов, дебютирует в UFC.
Главным на UFC 254 станет бой чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи
. Турнир состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).