"Он справлялся и с более серьезными соперниками". Бетербиев сделал прогноз на бой Хабиба

Обладатель поясов WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев поделился ожиданиями от предстоящего боя своего земляка - чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

24 октября на Бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), его поединок против американца Джастина Гэтжи станет главным событием турнира UFC 254.

"Я не смогу выступить экспертом, так как практически не смотрю бои без правил. Так как рекорд у Хабиба, думаю, победа останется за ним. Он справлялся и с более серьезными соперниками", - цитирует Бетербиева "РБК-Спорт".

Напомним, на этом турнире в UFC дебютируют казахстанцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.