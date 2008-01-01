"В первом бою бонус, во втором - сотрясение". Мария Агапова - об изменениях после поражения в UFC и планах на будущее

Первая казахстанская девушка-боец в UFC Мария Агапова
подвела итоги выступления под эгидой промоушена, а также поделилась планами на ближайшее будущее.
"Это было очень продуктивное лето! Весной я была подписана в UFC. За это лето я провела два боя. В первом бою выиграла бонус, во втором - сотрясение. Также мое поражение подтолкнуло меня кардинально поменять свою жизнь. Поэтому переехала в собственные апартаменты, чтобы быть максимально сосредоточенной на себе и своей работе.
Хочу сказать спасибо моим друзьям за поддержку! Без них у меня не получилось бы ничего! Теперь у меня в планах поправить здоровье, обустроить свое первое в жизни уютное гнездышко. И потом можно позвать маму и сестру отдохнуть в Майами. Как поправлю здоровье, сделаю крутую подготовку и вернусь в клетку", - написала Агапова в Instagram.
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Напомним, Агапова дебютировала в UFC в июне, одержав досрочную победу
в первом раунде над американкой Ханной Сайферс. В августе казахстанка проиграла
техническим нокаутом во втором раунде другой американке Шане Добсон. После поединка Агапову увезли на носилках
и госпитализировали.