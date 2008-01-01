"В первом бою бонус, во втором - сотрясение". Мария Агапова - об изменениях после поражения в UFC и планах на будущее

Казахстанка провела в промоушене два боя.

Мария Агапова. Фото: Zuffa LLC
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Сегодня 10:44
Первая казахстанская девушка-боец в UFC Мария Агапова подвела итоги выступления под эгидой промоушена, а также поделилась планами на ближайшее будущее.

"Это было очень продуктивное лето! Весной я была подписана в UFC. За это лето я провела два боя. В первом бою выиграла бонус, во втором - сотрясение. Также мое поражение подтолкнуло меня кардинально поменять свою жизнь. Поэтому переехала в собственные апартаменты, чтобы быть максимально сосредоточенной на себе и своей работе.

Хочу сказать спасибо моим друзьям за поддержку! Без них у меня не получилось бы ничего! Теперь у меня в планах поправить здоровье, обустроить свое первое в жизни уютное гнездышко. И потом можно позвать маму и сестру отдохнуть в Майами. Как поправлю здоровье, сделаю крутую подготовку и вернусь в клетку", - написала Агапова в Instagram.

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Напомним, Агапова дебютировала в UFC в июне, одержав досрочную победу в первом раунде над американкой Ханной Сайферс. В августе казахстанка проиграла техническим нокаутом во втором раунде другой американке Шане Добсон. После поединка Агапову увезли на носилках и госпитализировали.

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Агапова Мария в UFC UFC Казахстан
Смешанные UFC
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Сегодня 10:44
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