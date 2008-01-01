Стали известны подробности домогательства МакГрегора к женщине во Франции

Ранее он анонсировал завершение карьеры в ММА.

Конор МакГрегор. Фото: Reuters©
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Ирландский боец ММА Конор МакГрегор приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). Бывший боец UFC оголился перед девушкой, которая шла в туалет, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на британский таблоид The Sun.

При этом, как отмечается, ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний МакГрегор был пьян.

Ранее стало известно, что МакГрегор был задержан французской полицией за домогательства. Обвинения в свой адрес ирландец отрицает. На Корсику он прилетел вместе со своей возлюбленной Ди Девлин.

МакГрегора допросила полиция, после чего отпустила. В то же время пока ничего не известно о возможном наказании спортсмена.

Конор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. 7 июня 2020 года он анонсировал свой уход из смешанных единоборств. Ранее ирландец дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
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