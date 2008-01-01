Турнир UFC с главным боем Хабиба и дебютом казахстанских бойцов пройдет без зрителей

Титульный бой, в котором Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой пояс чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи, пройдет без зрителей. Об этом заявил сам российский боец, передает "Чемпионат".

Поединок состоится 24 октября на бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), и станет главным событием турнира UFC 254.

"Нужно быть в Абу-Даби за две недели до боя. Но мы здесь за 40 дней до боя. Первые десять дней климатические условия сказываются. К концу октября я буду полностью готов. В отличие от Дагестана, пустынный климат отличается. К бою я буду в оптимальной форме.

Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице", - сказал Хабиб.

Напомним, на этом турнире в UFC дебютируют казахстанцы Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.