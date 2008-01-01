"Я тусовался с ним публично, и это полная жесть". Глава UFC - об очередном скандале с Конором МакГрегором

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал историю, случившуюся с ирланской звездой Конором МакГрегором на Корсике, сообщает "Евроспорт".

Бойца арестовали по подозрению в попытке сексуального насилия и хулиганстве, но после допроса отпустили без выдвижения официальных обвинений.

"Я недостаточно знаю о ситуации с Конором. Я знаю только то, что читали и вы. Я читал то же самое. Конор ушел из спорта, я с ним не разговаривал. Я уверен, что ему не нужна моя помощь или совет, но, если понадобятся, он может позвонить.

Однажды, когда Конор стал нереально известным, он приехал с таким количеством охраны, что я подумал: "Это на хрен нелепо, никому не нужна такая безопасность, парень спустит все деньги только на охрану". Потом мы как-то встретились вечером и, боже мой, вы не осознаете его величины, пока не потусуетесь с ним. Его окружили со всех сторон. Люди сходили с ума, вскакивали со столов для игры в блэкджек, оставляли деньги и бежали за ним. Это безумие. Никогда не видел ничего подобного.

Такая жизнь... Сумасшедшее дерьмо случается, когда вы ведете такой образ жизни. Вы пытаетесь выбраться и хорошо провести время, вы пытаетесь вести себя нормально, но иногда это сложно. Я не защищаю Конора ни в коем случае. Я не знаю достаточно о его ситуации, чтобы вообще об этом говорить. Что я действительно знаю - я тусовался с ним публично, и это полная жесть", - цитирует Уайта MMAJunkie.

Напомним, 7 июня 2020 года МакГрегор анонсировал свой уход из смешанных единоборств. Ранее ирландец дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.