"Когда закончу?". Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о завершении карьеры

Чемпион UFC
в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
, который в октябре проведет бой с американцем Джастином Гэтжи
, рассказал, когда завершит профессиональную карьеру.
"Очень много вопросов: "Когда закончишь?" Понимаю, люди устали от моих побед, хотят чего-то нового. Пока тело позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенности по поводу завершения карьеры нет. Пока я чувствую, что могу конкурировать, быть лучшим в своем весе и принимать тяжелые нагрузки, я об уходе не задумываюсь.
Просто тренироваться и выступать на высоком уровне - разные вещи. Тренироваться, держать себя в форме я всегда буду, если не произойдет никакого форс-мажора. Без этого у меня развивается депрессия, мне постоянно нужно что-то делать - бассейн, велик, пробежка. Так будет всегда. Но постоянно выходить на пик формы нельзя вечно. И как только я пойму, что начинаю сдавать, я уйду", - приводит его слова Sport24
.
24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби состоится турнир UFC 254. В его главном событии Нурмагомедов встретится с Гэтжи. Россиянин уже находится в столице ОАЭ.
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.