Хабиб приостановил тренировки перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
из России объяснил, почему временно приостановил тренировки перед боем с американцем Джастином Гэтжи
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"Подготовка проходит отлично. Прилетел в Абу-Даби, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом. Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле", - приводит слова бойца Sport24
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Турнир состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). В карде главного боя Нурмагомедов - Гэтжи дебютные бои в UFC проведут казахстанские бойцы - Сергей Морозов
и Шавкат Рахмонов
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