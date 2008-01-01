"Показать казахский стиль как Головкин". Жумагулов обратился к экс-претенденту на титул UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов бросил вызов американцу Джону Додсону, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее он выразил желание провести поединок с этим спортсменом, а теперь снова обратился к нему напрямую.

Додсон прежде дважды претендовал на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Он провел в знаменитом промоушене 17 боев. Жумагулов же дебютировал в UFC в июле на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), где уступил спорным решением судей.

"Джон, когда угодно и где угодно. Давай это сделаем. Я был бы рад разделить с тобой октагон и показать тебе казахский стиль. Как Геннадий Головкин. Давай устроим фейерверки в октагоне. Давай сделаем это для фанатов", - написал Жумагулов в своем твиттере.