Казахстанский боец Рахмонов дебютирует в UFC в карде боя Нурмагомедов - Гэтжи

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов
(12-0) дебютный бой в UFC проведет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает MMA Fighters KZ в Instagram.
Его соперником станет бразилец Элизеу Залески (22-7).
Рахмонов должен был дебютировать в UFC еще летом - турнир также проводился в Абу-Даби, но казахстанец получил травму, в результате чего вместо него на бой против россиянина Рамазана Эмеева вышел немец Николас Штольце, который потерпел
поражение судейским решением.
В главном же поединке турнира действующий чемпион промоушена в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов
встретится с американцем Джастином Гэтжи
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