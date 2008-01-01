Казахстанский боец Рахмонов дебютирует в UFC в карде боя Нурмагомедов - Гэтжи

Турнир пройдет в ОАЭ.

Шавкат Рахмонов. Фото: ufcbet.ru©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 21:01
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (12-0) дебютный бой в UFC проведет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает MMA Fighters KZ в Instagram. 

Его соперником станет бразилец Элизеу Залески (22-7).

Рахмонов должен был дебютировать в UFC еще летом - турнир также проводился в Абу-Даби, но казахстанец получил травму, в результате чего вместо него на бой против россиянина Рамазана Эмеева вышел немец Николас Штольце, который потерпел поражение судейским решением.

В главном же поединке турнира действующий чемпион промоушена в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.
Метки:
UFC MMA Рахмонов Шавкат Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 21:01
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