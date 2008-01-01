Допинг-офицеры нагрянули на яхту МакГрегора

Хотя ирландец уже завершил карьеру.

Конор МакГрегор. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 19:12
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор, объявивший о завершении карьеры, недоволен визитом допинг-офицеров.

"UFC, что происходит? Этим утром USADA приехало ко мне на яхту для тестирования. Чуваки, я же завершил карьеру! Но ладно, пусть тестируют. У меня все естественно", - цитирует 32-летнего бойца Eurosport.

7 июня ирландец объявил о завершении карьеры. Прежде он также анонсировал свой уход из смешанных единоборств, но потом возвращался в октагон. При этом не исключается, что МакГрегор может реанимировать карьеру ради реванша с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым из России, которому проиграл в октябре 2018 года.


Метки:
UFC MMA МакГрегор Конор
Смешанные UFC
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Сегодня 19:12
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