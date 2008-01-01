Экс-чемпион UFC дал совет Гэтжи перед боем с Нурмагомедовым

Главное событие промоушена пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Генри Сехудо. Фото: UFC©
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Сегодня 20:34
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал совет временному чемпиону легкого дивизиона Джастину Гэтжи в преддверии его поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым.

"Это самые крутые бойцы в дивизионе. Кто заставит соперника сражаться не на своей территории, тот и победит. Это не будет обоюдоострым сражением, потому что они абсолютно разные бойцы.

Для Гэтжи ключ к победе - навязывание риска, уничтожение ног лоукиками и защита от тейкдаунов. Хабиб - игрок, он выстраивает поединок на ощущениях. Один фирменный лоукик Гэтжи - и ход боя может переломиться", - приводит слова Сехудо "Чемпионат" со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Хелен Йи.

Поединок Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в сентябре 2019 года. Гэтжи же в мае побил Тони Фергюсона, у которого сорвался бой с Хабибом из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса.
Метки:
UFC MMA Бои по смешанным правилам Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
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Сегодня 20:34
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