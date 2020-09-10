Экс-чемпион UFC дал совет Гэтжи перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC
в двух весовых категориях Генри Сехудо
дал совет временному чемпиону легкого дивизиона Джастину Гэтжи
в преддверии его поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым
.
"Это самые крутые бойцы в дивизионе. Кто заставит соперника сражаться не на своей территории, тот и победит. Это не будет обоюдоострым сражением, потому что они абсолютно разные бойцы.
Для Гэтжи ключ к победе - навязывание риска, уничтожение ног лоукиками и защита от тейкдаунов. Хабиб - игрок, он выстраивает поединок на ощущениях. Один фирменный лоукик Гэтжи - и ход боя может переломиться", - приводит слова Сехудо "Чемпионат"
со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Хелен Йи.
Поединок Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в сентябре 2019 года. Гэтжи же в мае побил Тони Фергюсона, у которого сорвался бой с Хабибом из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса.
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