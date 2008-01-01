Президент UFC пообещал удобное время начала боя Хабиба с Гэтжи

Поединок состоится 24 октября.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: lowkickmma.com©
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Сегодня 15:14

Президент UFC Дана Уайт пообещал, что титульный бой, в котором Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой пояс чемпиона в легком весе против американца Джастина Гэтжи, начнется в удобное для Европы время, передает "Чемпионат".

Поединок состоится 24 октября на бойцовском острове, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ).

"Время начала боя будет подходящим (для европейской аудитории). Поединок начнется днем (по американскому времени)", - сказал Уайт.

Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в сентябре 2019 года. Гэтжи же в мае победил Тони Фергюсона, у которого сорвался бой с Хабибом из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса. 

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UFC Нурмагомедов Хабиб
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Сегодня 15:14
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