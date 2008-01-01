"Надо выиграть, а потом просить реванш". Жалгас Жумагулов - о втором бое в UFC и сопернике

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов
в беседе с YouTube-каналом "События в мире бокса и ММА" рассказал о планах на второй бой в UFC.
- Когда мы теперь увидим тебя в UFC?
- Не знаю, сам жду. Планирую на октябрь-ноябрь, как дадут. Я-то готов.
- А соперника предлагали?
- Пока нет, никого не предлагали. Сам в ожидании.
- Есть ли принципиальный соперник в UFC, с которым хотелось бы встретиться?
- Хотелось бы побыстрее с каким-нибудь топом подраться. Реванш (с Пайвой) тоже хотелось бы провести, конечно. Сейчас после этого боя надо выиграть, а потом уже просить реванша.
Озвучен гонорар казахстанца Жумагулова за дебютный бой в UFC
В UFC Жумагулов дебютировал в июле на турнире Абу-Даби (ОАЭ) и спорным решением
судей проиграл бразильцу Раулиане Пайве. Для казахстанца это поражение стало четвертым в карьере при 13 победах (ММА), тогда как Пайва одержал свою 20-ю победу при трех поражениях.
Однако многие мировые эксперты UFC не согласны
с официальным судейским решением. Так, из 20 авторитетных знатоков ММА 16 посчитали победителем именно Жумагулова.
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