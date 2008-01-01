Хабиб высказался о реванше с Конором

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов
из России рассказал, что ему неинтересен бой-реванш с ирландцем Конором МакГрегором
.
"Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О нем (о МакГрегоре) я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят - медиа и так далее - меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог", - цитирует Хабиба "Спорт-Экспресс"
.
МакГрегор и Нурмагомедов встречались в октябре 2018 года. Тот бой завершился
досрочной победой россиянина, который впервые защитил титул UFC. После поединка случилась
драка между командами.
7 июня ирландец в очередной раз объявил
о завершении карьеры. Россиянин ближайший бой проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).