Хабиб высказался о реванше с Конором

Россиянин ближайший бой проведет 24 октября.

Фото: USA Today©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 09:37
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России рассказал, что ему неинтересен бой-реванш с ирландцем Конором МакГрегором.

"Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди претендент. Заслуженный, крепкий, активный. О нем (о МакГрегоре) я даже не думаю. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. А что говорят - медиа и так далее - меня совсем не волнует. Я доказал, что как конкурент внутри клетки он никакого сопротивления мне оказать не смог", - цитирует Хабиба "Спорт-Экспресс".

МакГрегор и Нурмагомедов встречались в октябре 2018 года. Тот бой завершился досрочной победой россиянина, который впервые защитил титул UFC. После поединка случилась драка между командами.

7 июня ирландец в очередной раз объявил о завершении карьеры. Россиянин ближайший бой проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Метки:
UFC MMA МакГрегор-Нурмагомедов Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:37
© 2008 - 2020 ТОО «EML»