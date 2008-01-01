Один из лучших тяжеловесов мира победил техническим нокаутом в главном бою турнира UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9). В его главном событии 40-летний Алистар Оверим
из Нидерландов победил 29-летнего Аугусто Сакаи
из Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Бой завершился победой Оверима техническим нокаутом в пятом раунде. Для Оверима эта победа стала 47-й в карьере при 18 поражениях. Сакаи проиграл второй бой из 18.
Оверим является единственным в истории бойцом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. Входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog.