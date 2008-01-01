Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором

Их первый бой состоялся в октябре 2018 года.

Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 13:43
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что реванш его подопечного с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором МакГрегором все-таки состоится, несмотря на нежелание россиянина проводить его и на то, что ирландец недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.

"Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег.

Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя. Иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш", - цитирует Мендеса "Чемпионат" со ссылкой на Daily Express.

МакГрегор и Нурмагомедов встречались в октябре 2018 года. Тот бой завершился досрочной победой россиянина, который впервые защитил титул UFC. После поединка случилась драка между командами.

7 июня ирландец в очередной раз объявил о завершении карьеры. Россиянин ближайший бой проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Метки:
MMA UFC Бои по смешанным правилам Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор
Смешанные UFC
0
Сегодня 13:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»