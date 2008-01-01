Тренер Хабиба сделал заявление о реванше с Конором

Хавьер Мендес
, тренер действующего чемпиона UFC
в легком весе Хабиба Нурмагомедова
, предположил, что реванш его подопечного с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором МакГрегором
все-таки состоится, несмотря на нежелание россиянина проводить его и на то, что ирландец недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.
"Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег.
Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя. Иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш", - цитирует Мендеса "Чемпионат"
со ссылкой на Daily Express.
МакГрегор и Нурмагомедов встречались в октябре 2018 года. Тот бой завершился
досрочной победой россиянина, который впервые защитил титул UFC. После поединка случилась
драка между командами.
7 июня ирландец в очередной раз объявил
о завершении карьеры. Россиянин ближайший бой проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).