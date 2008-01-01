Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Джастином Гэтжи

Они подерутся в октябре.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: fightnews.info©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 07:49
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях видео подготовки к поединку с американцем Джастином Гэтжи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией.
А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку, помнишь?", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где возглавит турнир UFC 254.
Метки:
UFC Бои по смешанным правилам Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Сегодня 07:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»