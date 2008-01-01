Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Джастином Гэтжи

Чемпион UFC
в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
опубликовал в соцсетях видео подготовки к поединку с американцем Джастином Гэтжи
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией.
А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку, помнишь?", - написал Нурмагомедов в Instagram.
Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где возглавит турнир UFC 254.