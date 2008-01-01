UFC официально объявил о дебютном бое казахстанца Морозова с двоюродным братом Хабиба

Пресс-служба UFC подтвердила, что казахстанский боец Сергей Морозов дебютирует в сильнейшем промоушене мира против двоюродного брата российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Умаром Нурмагомедовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет на турнире UFC 254 в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов, так же как и Морозов, дебютирует в UFC.
В UFC Морозов перешел в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил решением американца Джоша Реттингхауса.
31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Соперник по дебюту в UFC будет объявлен позднее.