Американка сдалась в первом же бою после поражения от Марии Агаповой в UFC

Она выступила в карде поединка Ракич - Смит.

Фото: mmafighting.com©
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Сегодня 11:22

Американская девушка-боец Ханна Сайферс потерпела поражение в бою на турнире UFC Fight Night 175, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В карде шоу она встречалась со своей соотечественницей Маллори Мартин в рамках минимального веса и сдалась на второй минуте второго раунда.

Этот бой стал для Сайферс первой после встречи с Марией Агаповой. В июне она стала соперницей казахстанки по дебюту в UFC и была вырублена уже в первом раунде. 

В главном же поединке UFC Fight Night 175 австрийский полутяжеловес Александар Ракич одержал победу над американцем Энтони Смитом.

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Смешанные UFC
0
Сегодня 11:22
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