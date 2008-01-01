Американка сдалась в первом же бою после поражения от Марии Агаповой в UFC

Американская девушка-боец Ханна Сайферс потерпела поражение в бою на турнире UFC Fight Night 175, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В карде шоу она встречалась со своей соотечественницей Маллори Мартин в рамках минимального веса и сдалась на второй минуте второго раунда.

Этот бой стал для Сайферс первой после встречи с Марией Агаповой. В июне она стала соперницей казахстанки по дебюту в UFC и была вырублена уже в первом раунде.

В главном же поединке UFC Fight Night 175 австрийский полутяжеловес Александар Ракич одержал победу над американцем Энтони Смитом.