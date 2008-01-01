Один из самых ожидаемых реваншей в UFC сорван за несколько часов до начала из-за коронавируса

Один из поединков турнира UFC Fight Night 175 в Лас-Вегасе (США) оказался сорван за несколько часов до начала мероприятия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В реванше в рамках полутяжелого дивизиона должны были встретиться россиянин Магомед Анкалаев и молдаванин Ион Куцелаба. Но последний сдал положительный тест на COVID-19.

"Из-за повторного положительного теста на COVID-19 Ион Куцелаба не сможет провести поединок с Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Вегас 8: Смит vs Ракич. Бой будет перенесtн на более позднюю дату", - говорится в заявлении на сайте промоушена.

Отметим, что этот реванш был очень ожидаемым, так как первый поединок бойцов завершился необычным скандалом.

Так, феврале этого года Анкалаев выиграл техническим нокаутом уже в начале первого раунда. Куцелаба сразу же начал протестовать, утверждая, что на самом деле симулировал. Якобы он хотел ввести соперника в заблуждение и бой не нужно было останавливать. Однако Атлетическая комиссия отказалась менять результат боя.

Интересно, что реванш сорвался уже в третий раз. Сначала бойцы должны были встретиться в апреле, но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Затем были планы провести поединок в середине лета, но у молдованина диагностировали COVID-19. Судя по всему, к концу августа он не долечился.