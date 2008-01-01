UFC подписал бойца и уволил его через сутки

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал контракт с американцем Кевином Крумом
и расторг соглашение в течение 24 часов. Об этом сам спортсмен написал в Facebook
.
"Меня наняли и уволили за сутки. Но я не отчаиваюсь. Однажды я уже попал в UFC, попаду и снова!", - написал боец. Крум должен был драться с Алексом Касересом
на турнире UFC Fight Night 175, который намечен на 30 августа.
12 августа стало известно, что UFC расторг контракт с другим новичком - Максом Роскопфом
. Американец успел провести только один поединок под эгидой промоушена, который ознаменовался провалом. Роскопф неоднократно просил тренера остановить бой. В результате поединок объявил завершенным инспектор турнира.
Крум - опытный боец MMA. На его счету 33 поединка. Американец известен по выступлениям в Bellator, LFC и Shamrock FC. В его активе 21 победа при 12 поражениях.