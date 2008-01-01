UFC подписал бойца и уволил его через сутки

У него был назначен бой на 30 августа.

Фото: @kevincroom_mma
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 16:55
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал контракт с американцем Кевином Крумом и расторг соглашение в течение 24 часов. Об этом сам спортсмен написал в Facebook.

"Меня наняли и уволили за сутки. Но я не отчаиваюсь. Однажды я уже попал в UFC, попаду и снова!", - написал боец. Крум должен был драться с Алексом Касересом на турнире UFC Fight Night 175, который намечен на 30 августа.

12 августа стало известно, что UFC расторг контракт с другим новичком - Максом Роскопфом. Американец успел провести только один поединок под эгидой промоушена, который ознаменовался провалом. Роскопф неоднократно просил тренера остановить бой. В результате поединок объявил завершенным инспектор турнира.

Крум - опытный боец MMA. На его счету 33 поединка. Американец известен по выступлениям в Bellator, LFC и Shamrock FC. В его активе 21 победа при 12 поражениях.
Метки:
UFC
Смешанные UFC
0
Сегодня 16:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»