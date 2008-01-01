Один из лучших бойцов ММА в мире вспомнил самый унизительный момент в карьере

Он был внесен в зал славы UFC.

Жорж Сен-Пьер. Фото: mixfight.by©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 11:27
Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о самом неудачном поединке в своей карьере.

"Говорят, что ничто не делает тебя более слабым, чем победа. И это правда. Со мной произошло именно это, когда я побил Мэтта Хьюза. Мое поражение в бою с Серре сделало меня только сильнее, потому что я из этого извлек урок, а победа ослабила. Я был новым лицом UFC, был молод и только что побил Хьюза. Каждый видел, что я непобедим, и я сам начал в это верить. Никто не давал Мэтту Серре ни малейшего шанса. Но он поймал меня хорошим ударом, после чего я не вернулся в бой. И мне снова пришлось усвоить урок, что побеждает не лучший боец, а тот, кто был лучше в день боя.

Это был самый унизительный момент в карьере. Я ощущал, что подвел каждого фаната, пусть это и стало полезным опытом", - приводит слова Сен-Пьера "Чемпионат" со ссылкой на BT Sport.

Бой Сен-Пьер - Серра состоялся 7 апреля 2007 года. Жорж проиграл техническим нокаутом в первом раунде, тем самым утратив титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

39-летний Сен-Пьер - канадский боец смешанных боевых искусств. Бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе, экс-чемпион промоушена в среднем весе. Общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире независимо от весовой категории (P4P). Также был внесен в зал славы UFC.
Метки:
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Сегодня 11:27
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