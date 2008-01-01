"Спасибо моему народу!". Жалгас Жумагулов сделал заявление в день своего рождения

В июле он дебютировал в UFC.

Жалгас Жумагулов. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 09:37
Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Жалгас Жумагулов обратился к своим поклонникам в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня мой День Рождения. Я благодарен Богу за все, что у меня есть. Спасибо моему народу! Я очень рад быть частью самой лучшей организации в мире! Мы готовы идти к нашей цели", - написал боец в Twitter.
Отметим, что Жумагулов дебютировал в UFC 12 июля на турнире Абу-Даби (ОАЭ) и спорным решением судей проиграл бразильцу Раулиану Пайве. Для казахстанца это поражение стало четвертым в карьере при 13 победах (ММА), тогда как Пайва одержал свою 20 победу при трех поражениях.
Метки:
Жумагулов Жалгас Бои по смешанным правилам UFC Казахстан MMA Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:37
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