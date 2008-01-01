"Пропустила два удара и "сдохла". Эксперт разобрал сенсационное поражение Агаповой и оценили ее перспективы в UFC

Российский обозреватель бокса и смешанных единоборств Данил Галимзянов
в интервью для YouTube-канала Владислава Усачева прокомментировал поражение казахстанки Марии Агаповой
(9-2) от американки Шаны Добсон
(4-4).
Их бой состоялся в рамках турнира UFC on ESPN 15 в Лас-Вегасе и завершился
досрочной победой Добсон во втором раунде. Для Агаповой это поражение стало первым под эгидой UFC.
В июне казахстанка дебютировала в UFC, когда досрочно победила американку Ханну Сайферс.
- Мы с тобой обсуждали Агапову, и ты сказал, что она будет побеждать до тех пор, пока будет оставаться голодной. Судя по всему, голод закончился?
- Если посмотреть ее инстаграм, то да. Везде яхты, какие-то красивые эротические наряды, везде она такая гламурная... Рановато, еще ничего она не сделала. Вспомните, какая она в первом бою вышла голодная и умная, и как в этом. Какие-то понты, самоуверенность. Сам посмотри, она тогда победила Сайферс и вызвала на бой Шану Добсон. Кто это такая? Три победы и четыре поражения - как ее вообще вызывать можно, кому она нужна? Я читал в западных СМИ, что эту девушку хотели уволить из UFC после ее крайнего поражения, но решили дать еще один шанс, чтобы ее "Машка-ММАшка" победила, и ее дальше выпроводили из UFC. Это не уровень UFC, а Мария претендует на такие вещи - на пояс, на высокое стремление, огонь в глазах. А тут она превратилась из "Машки-ММАшки" в "Машку-няшку".
Она абсолютно без плана прыгнула на соперницу, начала бить руками, хотя та - боксерша и выстояла. Маша пропустила два удара и "сдохла". Что это - весогонка или "неготовка"? Может быть она как Энди Руис не готовилась, потому что опять же, куча фоток на яхтах, люди отдыхают. Она вообще не думала о своей сопернице, хотя сама вытянула ее на бой. Сама вызвала, сама огребла. Еще скажу, что в первом раунде она пыталась сделать болевой, а в перерыве это был уже "мертвый" человек. Надо было останавливать. Потом ее еще на носилаках
унесли. Вообще ужас. Это не просто шаг назад, это пинок с лестницы вниз.
- Скажется ли это поражение на перспективах Агаповой в UFC?
- Очень сильно. Понимаешь в чем дело, Мария мечтала об Америке и о сытой жизни. Если в ее мыслях сытая жизнь - это то количество, которое она получила в претендентских боях (а это небольшие деньги), и если это ее мечта, то все, расти она не будет. Потому что я у нее голода в глазах не вижу. Если нет голода, то будет как и все наши "гастарбайтеры" в Америке жить и выступать. Ей нужно понять, хочет ли она "веселиться", как она сказала про этот бой, или хочет дойти до пояса. Но если она будет так готовиться и так выступать, то шансов у нее вообще нет. Мне кажется, здесь еще психология сказалась. Ей 23 года всего, а у нее берут интервью за интервью, она вся из себя хайповая, интересная... Возможно, ее сломали.
Вспомни, когда ее машина сбила, как она плакала, на что ей жить и на что выступать - вот теперь, видимо, есть на что. Она сама хотела этого боя — ей дали никакую соперницу, а она ей умудрилась проиграть. Для меня это шок, мне жалко. Ну, по крайней мере хайп с нее сбит, и теперь соперницы, которые против нее выходят, будут говорить: "Ну, если что, в борьбу переведем".