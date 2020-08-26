Президент UFC назвал бой года

Президент UFC Дана Уайт
рассказал, какой поединок, по его мнению, достоин называться боем года. Речь идет о противостоянии действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи
и Пауло Косты, запланированном на 26 сентября.
"Да, это бой года. Не могу дождаться. Но у меня до сих пор в памяти поединок Чжан Вэйли и Йоанны Енджейчик. Я тогда буквально не мог оторваться от экрана, из-за чего пропустил важную встречу. Чертовски хороший бой", - приводит слова Уайта "Чемпионат"
.
Он добавил, что, помимо боя Адесанья - Коста, ожидания должен оправдать поединок чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
и Джастина Гэтжи
.
"Могу сказать, что два запланированных боя оправдают все ожидания. Это поединки Джастин Гэтжи - Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья - Пауло Коста. Но пока я не могу сказать, где состоятся поединки", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов - Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
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