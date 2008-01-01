Журналист из Зала славы разочаровался в Агаповой после сенсационного поражения в UFC

После боя казахстанку увезли в больницу.

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 12:21
Член Международного зала боксерской славы журналист и эксперт Грэм Хьюстон прокомментировал поражение казахстанки Марии Агаповой (9-2) от американки Шана Добсон (4-4).

Их бой состоялся в рамках турнира UFC on ESPN 15 в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой Добсон во втором раунде. Для Агаповой это поражение стало первым под эгидой UFC.

ESPN разобрал бой и назвал причины сенсационного поражения Агаповой в UFC

"Вычеркнул Марию Агапову из своего списка бойцов UFC, которым можно доверять. Однако следует отдать должное Шане Добсон. Она выглядела более крупной, сильной женщиной, и вышла побеждать. У Агаповой был минутный всплеск, а после этого - ничего. Самый большой апсет в UFC?", - написал журналист в твиттере.



Проигрыш Агаповой стал одним из самых громких апсетов в истории UFC, после боя казахстанку госпитализировали. Она проводила свой второй поединок под эгидой промоушена.

Напомним, Агапова дебютировала в UFC 13 июня, когда досрочно победила американку Ханну Сайферс. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой. 
Метки:
Агапова Мария в UFC Казахстан UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 12:21
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