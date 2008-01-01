ESPN разобрал бой и назвал причины сенсационного поражения Агаповой в UFC

ESPN подвел итог поединка между казахстанкой Марией Агаповой (9-2) и американкой Шаной Добсон (4-4).



Их бой состоялся в рамках турнира UFC on ESPN 15 в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой Добсон во втором раунде. Для Агаповой это поражение стало первым под эгидой UFC.



"31-летняя Добсон вступила в бой всего с одной победой в UFC при трех поражениях, включая проигрыш нокаутом за 40 секунд в ее предыдущем поединке в феврале. Возможно, статистика Добсон в UFC привела к тому, что Агапова ее недооценила, когда безрассудно выбежала из своего угла. Мария отбросила осторожность со стартового гонга, а ко второму раунду выглядела выдохшейся.



Агапова начала бой с пары ударов ногой в голову, а также выбросила несколько мощных ударов, когда перевела Добсон в партер. Однако Шана выдержала этот натиск и в начале второго раунда в обмене нанесла Агаповой два удара справа. После этих пропущенных ударов Агапова сразу же попыталась провести соперницу в тейкдаун, но Добсон повалила ее и перешла в боковой маунт. Добсон нанесла серию безответных ударов, которые заставили Агапову укрыться и дождаться рефери", - говорится в заметке.



"Я не считаю это поражением". Мария Агапова прокомментировала свой сенсационный проигрыш во втором бою в UFC



Проигрыш Агаповой стал одним из самых громких апсетов в истории UFC, после боя казахстанку госпитализировали.



Напомним, Агапова дебютировала в UFC 13 июня, когда досрочно победила американку Ханну Сайферс. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.