"Я не считаю это поражением". Мария Агапова прокомментировала свой сенсационный проигрыш во втором бою в UFC

Этот апсет стал одним из самых громких в истории UFC.

Мария Агапова (справа) и Шана Добсон. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 00:43

Казахстанка Мария Агапова прокомментировала сенсационное поражение от американки Шаны Добсон, которое стало для нее первым в UFC

Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и завершился во втором раунде. Проигрыш Агаповой стал одним из самых громких апсетов в истории UFC, а казахстанку после боя увезли в больницу. 

По словам Агаповой, она воспринимает результат боя с Добсон не как поражение, а как урок. 

"Это была веселая вечеринка. И я действительно веселилась до второго раунда. Пока у меня не кончился бензин и рефери внезапно не остановил бой.

Я не считаю это поражением. Поражение - это когда ты отказываешься от своей мечты и уходишь. А для меня это просто урок. Просто опыт. Мой путь только начинается. Всем большое спасибо за поддержку! Я вернусь сильнее. Я всегда иду до самого конца", - написала Агапова в Instagram. 

Видео полного боя. Как Мария Агапова сенсационно впервые проиграла в UFC

Отметим, что один из фанатов поставил на победу Агаповой 25 тысяч долларов в США и проиграл. Свою победу прокомментировала и Добсон. 

Напомним, Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.

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Агапова Мария в UFC UFC Казахстан
Смешанные UFC
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Сегодня 00:43
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