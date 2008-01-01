"Я не считаю это поражением". Мария Агапова прокомментировала свой сенсационный проигрыш во втором бою в UFC

Казахстанка Мария Агапова прокомментировала сенсационное поражение от американки Шаны Добсон, которое стало для нее первым в UFC.

Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и завершился во втором раунде. Проигрыш Агаповой стал одним из самых громких апсетов в истории UFC, а казахстанку после боя увезли в больницу.



По словам Агаповой, она воспринимает результат боя с Добсон не как поражение, а как урок.

"Это была веселая вечеринка. И я действительно веселилась до второго раунда. Пока у меня не кончился бензин и рефери внезапно не остановил бой.



Я не считаю это поражением. Поражение - это когда ты отказываешься от своей мечты и уходишь. А для меня это просто урок. Просто опыт. Мой путь только начинается. Всем большое спасибо за поддержку! Я вернусь сильнее. Я всегда иду до самого конца", - написала Агапова в Instagram.



Видео полного боя. Как Мария Агапова сенсационно впервые проиграла в UFC



Отметим, что один из фанатов поставил на победу Агаповой 25 тысяч долларов в США и проиграл. Свою победу прокомментировала и Добсон.

Напомним, Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.