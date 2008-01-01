Сенсационная победа над Агаповой принесла аутсайдеру 83 тысячи долларов. Это третий результат среди всех бойцов

Американка Шана Добсон после сенсационной победы над казахстанкой Марией Агаповой в UFC заработала 83 тысячи долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на американские СМИ.
В эту сумму входит гарантированный гонорар - 14 тысяч долларов, бонус за победу - 14 тысяч, спонсорский бонус - 5 тысяч и бонус за "лучшее выступление вечера" - 50 тысяч долларов.
Таким образом, она показала третий результат по заработанным деньгам. Больше нее только у участников главного боя UFC on ESPN 15. Так, Педро Муньоз заработал 130 тысяч долларов, а Фрэнки Эдгар - 470 тысяч долларов.
Сама Агапова за этот поединок смогла заработать 16 тысяч долларов, из которых 12 тысяч гонорар и четыре тысячи - спонсорский бонус.
После поединка Агапова не смогла сама покинуть октагон, и ее увезли в больницу на носилках. Один из фанатов, который был уверен в победе Агаповой, поставил на нее 25 тысяч долларов и проиграл.
Добсон прокомментировала свою сенсационную победу так: "Мы предвидели это. Мы взволнованы, но не удивлены. Мы шли за этой победой, независимо от того, как она была бы добыта". А Агапова заявила, что не считает это поражением.
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