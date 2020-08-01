Сотворившая один из самых больших апсетов в истории UFC боец прокомментировала победу над Агаповой

Американка Шана Добсон прокомментировала свою сенсационную победу над казахстанкой Марией Агаповой в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы предвидели это. Мы взволнованы, но не удивлены. Мы шли за этой победой, независимо от того, как она бы была добыта", - приводит слова Добсон mmajunkie.usatoday.com.

Сегодня, 23 августа, казахстанка потерпела первое поражение в UFC. Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Победу в нем техническим нокаутом одержала американка. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

После поединка Агапова не смогла сама покинуть октагон и ее увезли в больницу на носилках. Один из фанатов, который был уверен в победе Агаповой, поставил на нее 25 тысяч долларов и проиграл.

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