Фанат поставил 25 тысяч долларов на победу Агаповой. Планировал выиграть 1775, но проиграл

Болельщик потерял крупную сумму денег, сделав ставку на бой UFC, в котором дралась казахстанка Мария Агапова и американка Шана Добсон, сообщает MMA Junkie.

По данным источника, была сделана ставка на победу Агаповой. Размер ставки составил 25 тысяч долларов (примерно 10 465 500 тенге). В случае успеха выигрыш составил бы 1775 долларов (743 050 тенге).

Однако американка победила представительницу Казахстана техническим нокаутом во втором раунде. Видео полного боя можно посмотреть здесь. В связи с этим человек, поставивший на успех Агаповой, лишился 25 тысяч.

После поединка Агапова не смогла сама покинуть октагон и ее увезли в больницу на носилках. А этот поединок стал одним из самых больших апсетов в истории UFC.

Круче только Холм в бою с Роузи. Агапова позволила сопернице сделать один из самых больших апсетов в истории UFC