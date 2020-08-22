Круче только Холм в бою с Роузи. Агапова позволила сопернице сделать один из самых больших апсетов в истории UFC

Казахстанка Мария Агапова позволила своей сопернице американке Шане Добсон сделать один из самых больших апсетов в истории UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 августа, казахстанка досрочно проиграла американке. Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Видео боя можно посмотреть здесь. После поединка Агапова не смогла сама покинуть октагон и ее увезли в больницу на носилках.

"Добсон благодаря этой победе зацементировала место в учебниках истории UFC. По мнению команды трансляций UFC, статус аутсайдера Добсон и шансы на участие в этом поединке дали ей самый большой апсет в истории UFC, с тех пор как Холли Холм легендарно нокаутировала Ронду Роузи в бою за титул чемпиона UFC среди женщин в легчайшем весе на UFC 193 пять лет назад", - пишет fansided.com.

Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.