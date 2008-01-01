Марию Агапову увезли в больницу на носилках после первого поражения в UFC

Казахстанку Марию Агапову увезли в больницу после первого поражения в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 августа, казахстанка досрочно проиграла американке Шане Добсон. Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Видео боя можно посмотреть здесь.

После поединка Агапова не смогла сама покинуть октагон и ее увезли в больницу на носилках.

Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.