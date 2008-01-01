Видео боя, или как Мария Агапова впервые проиграла в UFC

Ее соперницей был американка Шана Добсон.

Мария Агапова. Фото: instagram.com/mma.mashka
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 07:25

Сегодня, 23 августа, казахстанка Мария Агапова потерпела первое поражение в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ее соперницей была американка Шана Добсон.

Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Победу в нем техническим нокаутом одержала американка.

Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.

 

 

Метки:
Агапова Мария в UFC Казахстан UFC
Смешанные UFC
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Сегодня 07:25
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