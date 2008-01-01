Казахстанка Мария Агапова проиграла первый бой в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ее соперницей была американка Шана Добсон.



Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Первый раунд Агапова провела довольно хорошо. Также она начала и второй, но Добсон смогла поймать казахстанку и избивая ее на настиле октагона заставила судью остановить бой.

Поединок изначально должен был закрывать предварительный кард турнира, но затем был перенесен в основной. Накануне соперницы прошли взвешивание. Агапова показала на весах 125,5 фунта, а Добсон - 126. Казахстанка оказалась на 227 граммов легче соперницы - 56,925 килограмма против 57,152.

Напомним, Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.