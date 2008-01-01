UFC повысил статус второго боя казахстанки Марии Агаповой

Соперницей будет американка.

Мария Агапова. Фото: UFC©
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Сегодня 01:21
Бой казахстанки Марии Агаповой (9-1) и американки Шаны Добсон (3-4) перемещен в основной кард UFC on ESPN 15, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок наилегчайшего веса изначально должен был закрывать предварительный кард турнира в американском Лас-Вегасе. Бой Агаповой будет вторым в основным карде и начнется после 6:30 по времени Нур-Султана. Накануне соперницы прошли взвешивание. 

Предварительный кард (начало - в 3:30 по времени Нур-Султана):
Тимур Валиев (16-2) - Тревин Джонсон (12-6) 
Карлтон Майнус (10-1) - Мэттью Сэмельсбергер (6-2)
Ике Вильянуэва (16-10) - Джордан Райт (10-0)
Остин Хаббард (12-4) - Джо Солецки (9-2)
Аманда Лемос (7-1-1) - Мизуки Иноуэ (14-5) 

Основной кард (начало - в 6:30):
Даниэль Родригес (12-1) - Дуайт Грант (10-2)
Мария Агапова (9-1) - Шана Добсон (3-4)
Марчин Прачнио (13-4) - Майк Родригес (10-4)
Овинс Сент-Прю (24-14) - Алонсо Менифилд (9-1)
Фрэнки Эдгар (18-4) - Педро Муньос (23-8-1) - главный бой.

Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.

Отметим, что бой Агаповой и Сайферс также перед началом турнира был перемещен из предварительного в основной кард. 
Метки:
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Смешанные UFC
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Сегодня 01:21
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