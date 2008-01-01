У временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи украли велосипед

Американский боец UFC
, временный чемпион организации в легком весе Джастин Гэтжи
сообщил в соцсетях, что у него украли велосипед.
"Этот парень только что украл велосипед из моего гаража в Денвере. Если кто-нибудь знает частного детектива в окрестностях Денвера, я был бы рад его нанять", - написал боец в Twitter.
Отметим, что следующий бой американец проведет против российского чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова
. Поединок состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где возглавит турнир UFC 254.