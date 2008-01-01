У временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи украли велосипед

Он ищет частного детектива.

Джастин Гэтжи. Фото: eurosport©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 08:13
Американский боец UFC, временный чемпион организации в легком весе Джастин Гэтжи сообщил в соцсетях, что у него украли велосипед.

"Этот парень только что украл велосипед из моего гаража в Денвере. Если кто-нибудь знает частного детектива в окрестностях Денвера, я был бы рад его нанять", - написал боец в Twitter.
Отметим, что следующий бой американец проведет против российского чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Поединок состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где возглавит турнир UFC 254.
Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб
Смешанные UFC
0
Сегодня 08:13
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